Festa del papà il 19 marzo, perché si celebra e le tradizioni in Italia

Il 19 marzo in Italia si celebra la festa del papà, legata a San Giuseppe, figura religiosa scelta come simbolo della paternità e della cura familiare, con tradizioni che includono dolci tipici come zeppole e bignè.

Il 19 marzo è la data scelta in Italia per celebrare la festa del papà. Una ricorrenza dedicata alla figura paterna, che cade nello stesso giorno di San Giuseppe, punto di riferimento nella tradizione cattolica.

San Giuseppe è considerato il padre putativo di Gesù e viene associato ai valori di protezione, responsabilità e dedizione verso la famiglia. Per questo motivo la Chiesa lo ha indicato come patrono dei padri e modello di riferimento per la paternità.

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La giornata si festeggia con gesti semplici: molti figli scelgono di trascorrere del tempo con il proprio padre o di preparare piccoli regali fatti a mano. Non mancano i dolci tipici della tradizione, come le zeppole di San Giuseppe e i bignè, diffusi in diverse regioni italiane.

La stessa data è condivisa anche da altri Paesi europei, tra cui Spagna, Portogallo e Croazia, dove la ricorrenza coincide con la celebrazione di San Giuseppe. In altre parti del mondo, invece, la festa del papà cade in momenti diversi dell’anno.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito si festeggia la terza domenica di giugno, mentre nei Paesi del Nord Europa si attende novembre. In Corea del Sud, invece, l’8 maggio è dedicato contemporaneamente a entrambi i genitori, con una festa unica.