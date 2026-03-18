reMarkable e Miro, arriva la funzione che trasforma appunti in diagrammi digitali

reMarkable introduce Send to Miro per trasformare appunti scritti a mano in contenuti digitali grazie all’intelligenza artificiale. La funzione arriva con l’aggiornamento OS 3.26 e consente di trasferire idee e schizzi direttamente in un ambiente collaborativo.

Una nuova integrazione tra reMarkable e Miro punta a semplificare il passaggio dalla scrittura manuale al lavoro digitale. Con la funzione “Invia a Miro”, gli appunti presi sui tablet cartacei possono essere trasferiti e convertiti automaticamente in contenuti modificabili.

La novità consente agli utenti di annotare idee e disegnare schizzi sul dispositivo e, con un semplice comando, inviarli alla piattaforma collaborativa. Qui l’intelligenza artificiale rielabora il materiale trasformandolo in testo, diagrammi e post-it pronti per l’uso nei progetti di gruppo.

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La funzione è pensata per chi alterna carta e strumenti digitali durante la giornata. Il sistema elimina la necessità di trascrivere manualmente gli appunti, rendendo più rapido il passaggio dal brainstorming individuale al lavoro condiviso.

Secondo i responsabili delle due aziende, l’obiettivo è collegare in modo più diretto le fasi creative offline con quelle operative online. L’integrazione permette ai team di lavorare sulle stesse idee, indipendentemente da dove sono state generate.

“Invia a Miro” sarà disponibile per gli utenti con abbonamento Connect e verrà distribuita insieme all’aggiornamento reMarkable OS 3.26, previsto a partire dal 18 marzo.