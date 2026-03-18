Sean Penn premiato in Ucraina con una statuetta simbolo della guerra

Sean Penn vola in Ucraina mentre vince agli Oscar come non protagonista e riceve una statuetta simbolica ricavata da un vagone colpito dai russi, consegnata dalle ferrovie ucraine durante la sua visita nel Paese.

Sean Penn ha scelto di essere in Ucraina invece che a Los Angeles, dove agli Oscar 2026 è stato premiato come miglior attore non protagonista. L’attore non ha ritirato la statuetta ufficiale, preferendo tornare in un Paese che visita spesso dall’inizio del conflitto.

Durante la permanenza, ha ricevuto un riconoscimento inaspettato. Oleksandr Pertsovskyi, amministratore delegato delle ferrovie ucraine, gli ha consegnato una statuetta simile all’Oscar, ma costruita con il metallo recuperato da un vagone ferroviario danneggiato da un attacco russo.

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La scena è stata condivisa sui social. Nel video, Pertsovskyi spiega il senso del gesto: l’oggetto non è fatto d’oro, ma rappresenta qualcosa di concreto, legato alla guerra e alla resistenza del Paese. Un modo per ringraziare Penn per il suo impegno.

Sulla statuetta compare una dedica in inglese che richiama la storia del materiale utilizzato: quel metallo ha trasportato civili in fuga dal conflitto prima di essere colpito da un missile. Poi è stato trasformato in un simbolo di riconoscenza, non in un’arma.

L’attore americano è da tempo vicino alla causa ucraina. Dopo l’invasione russa, si è recato più volte nel Paese e ha lavorato anche a un documentario sul presidente Volodymyr Zelensky, raccontando da vicino gli effetti della guerra.