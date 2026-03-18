Olimpiadi di matematica, Lorenzo Solla alle finali nazionali da Napoli

Lorenzo Solla raggiunge le finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica grazie ai risultati ottenuti nelle selezioni del Distretto di Napoli. Lo studente del De Nicola si distingue anche nelle gare a squadre con il suo istituto.

Lorenzo Solla, studente della V A OSA dell’Istituto “Enrico De Nicola” di Napoli, parteciperà alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica dopo aver superato le selezioni del Distretto partenopeo. Il risultato arriva al termine di un percorso competitivo in cui il ragazzo ha mostrato solide capacità di ragionamento e precisione nei problemi.

La qualificazione lo inserisce tra gli studenti più promettenti della Campania nel campo della matematica. Nelle prove precedenti si è distinto per velocità e metodo, riuscendo a emergere tra molti candidati provenienti dalle scuole del territorio.

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Buoni risultati anche per la squadra dell’istituto nelle gare collettive. Il gruppo ha ottenuto il sesto posto a livello regionale in Campania e il terzo nella provincia di Napoli, confermando un livello competitivo elevato.

La formazione era composta da Lorenzo Solla, Davide Giordano, Ludovica Masiello, Marco D’Angelo, Aniello Di Vaio e Fernando Naidapulage. Gli studenti hanno affrontato prove complesse che richiedevano collaborazione e rapidità di soluzione.

Dietro ai risultati c’è anche il lavoro dei docenti referenti per le eccellenze, il professor R. Marigliano e la professoressa R. Chietti, che seguono da anni la preparazione degli studenti nelle competizioni scientifiche.