Renzi racconta il melanoma e invita alla prevenzione

Matteo Renzi racconta di aver rimosso un melanoma individuato in fase iniziale e invita a controlli regolari. L’ex premier spiega di non correre rischi e sottolinea come la diagnosi precoce abbia fatto la differenza nel suo caso.

Matteo Renzi ha reso noto di essersi sottoposto alla rimozione di un melanoma, spiegando di non essere in pericolo. Lo ha fatto attraverso un video pubblicato sui social, dove ha scelto di condividere la propria esperienza personale.

Il leader di Italia Viva ha parlato apertamente dell’intervento, rassicurando sulle sue condizioni di salute. “Non rischio nulla, sono tranquillo”, ha detto, precisando che il problema è stato affrontato tempestivamente.

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Nel suo messaggio ha insistito sull’importanza dei controlli medici. Ha invitato tutti a dedicare tempo alla prevenzione, a sottoporsi a visite dermatologiche e ad altri accertamenti utili per individuare eventuali patologie nelle fasi iniziali.

Renzi ha sottolineato come, nei tumori della pelle, la rapidità della diagnosi sia decisiva. Nel suo caso, ha spiegato, il melanoma è stato individuato subito, permettendo un intervento rapido ed efficace.

Infine ha rivolto un ringraziamento ai medici e agli operatori sanitari, evidenziando il loro ruolo fondamentale nel percorso di cura e nella gestione delle diagnosi precoci.