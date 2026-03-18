Reggio Calabria, travolta e uccisa a 29 anni: caccia al pirata della strada

Una donna finlandese di 29 anni è morta a Reggio Calabria dopo essere stata investita da un’auto fuggita via nella notte. L’impatto è avvenuto mentre attraversava viale Calabria intorno alle tre, senza che nessuno assistesse alla scena.

Una ragazza di 29 anni, originaria della Finlandia, ha perso la vita a Reggio Calabria dopo essere stata investita da un veicolo che non si è fermato a prestare aiuto. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 3, lungo viale Calabria.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando la strada quando è stata colpita in pieno. L’urto è stato violento e non le ha lasciato scampo. I sanitari del 118, arrivati sul posto poco dopo, hanno potuto solo accertarne il decesso.

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Il conducente del mezzo coinvolto si è allontanato subito dopo l’investimento, facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indaga la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per identificare il responsabile.

Non ci sono testimoni diretti dell’accaduto. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire alla targa del veicolo e ricostruire la dinamica.

Il comandante Salvatore Zucco ha informato il sostituto procuratore Giulia Scavello, che ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’episodio.