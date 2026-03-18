Morto Tonino Apicella, Napoli perde una storica voce della canzone

Tonino Apicella è morto a Napoli per cause non rese note, scompare una delle ultime voci della tradizione partenopea e figura centrale anche nella formazione artistica del figlio Mariano.

È morto Tonino Apicella, cantante e chitarrista napoletano tra gli interpreti più rappresentativi della tradizione musicale cittadina. La notizia è stata diffusa dall’organizzatore e presentatore Mario Guida attraverso i social, dove ha parlato di una nuova perdita per la scena partenopea.

Nato a Napoli negli anni Quaranta, Apicella aveva iniziato a suonare in giovane età, costruendo nel tempo uno stile personale. La sua voce calda e la padronanza della chitarra lo avevano portato a esibirsi nei principali teatri e palchi della città, contribuendo a portare la canzone napoletana anche fuori dai confini locali.

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Nel corso della sua carriera ha mantenuto un legame forte con la tradizione, diventando un punto di riferimento per molti artisti. Tra questi anche il figlio Mariano Apicella, cantante e chitarrista noto al grande pubblico per aver interpretato i brani scritti da Silvio Berlusconi.

Per Mariano, Tonino non è stato solo un padre ma anche una guida artistica. Lo ha seguito nella crescita musicale, trasmettendogli tecnica, repertorio e visione del mestiere. Un rapporto che ha segnato profondamente il percorso professionale del figlio.

Con la scomparsa di Apicella, Napoli perde un altro protagonista della sua storia musicale recente, legato a doppio filo alla tradizione e alla sua trasmissione alle nuove generazioni.