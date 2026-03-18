Trump e il telefono diretto con i giornalisti, interviste a ogni ora

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Donald Trump risponde al telefono dei giornalisti e concede interviste improvvisate perché ama il contatto diretto. Il suo numero privato circola a Washington e viene usato a ogni ora, tra golf in Florida e pause notturne.

Trump e il telefono diretto con i giornalisti, interviste a ogni ora