Giulia Stabile con Rosalía debutta a Lione e lascia Amici

Giulia Stabile debutta con Rosalía a Lione dopo anni di attesa e sacrifici. La ballerina romana, partita da Amici, realizza il sogno di salire sul palco con la popstar spagnola e racconta l’emozione del primo show.

Giulia Stabile ha raggiunto un traguardo che inseguiva da tempo: entrare nel corpo di ballo di Rosalía. Il debutto è arrivato alla LDLC Arena di Lione, in Francia, prima tappa del nuovo tour internazionale della cantante spagnola.

La ballerina, vincitrice della ventesima edizione di Amici, è salita sul palco mostrando sicurezza e carisma. A colpire è stata soprattutto la sua energia, già nota al pubblico televisivo ma qui portata su un palcoscenico globale.

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Poco prima dell’esordio, Stabile ha condiviso un video girato nel 2023, quando assistette a un concerto della popstar. «Ho pianto tutto il tempo», raccontava allora, divisa tra l’emozione e il desiderio di essere su quel palco. Un obiettivo che all’epoca sembrava lontano.

Due anni dopo, quel desiderio è diventato realtà. Il tour porterà la ballerina in diverse città del mondo, tra cui Barcellona, Berlino, Miami e Toronto, con una tappa anche a Milano prevista per il 25 marzo.

Tra i primi a congratularsi c’è stato Rudy Zerbi, volto storico di Amici, che ha seguito la crescita artistica della giovane. «Che emozione vederti realizzare uno dei tuoi sogni», ha scritto sui social. Giulia ha risposto con un messaggio affettuoso, ringraziandolo per il sostegno costante.

L’impegno nel tour internazionale comporta anche una rinuncia: quest’anno la ballerina non prenderà parte al serale di Amici, in partenza su Canale 5, per dedicarsi completamente a questa nuova esperienza professionale.