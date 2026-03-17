CORSAIR - tastiera gaming VANGUARD AIR 99 WIRELESS

CORSAIR lancia la tastiera gaming VANGUARD AIR 99 WIRELESS: elegante, a basso profilo, con prestazioni elevate e integrazione Elgato Stream Deck

CORSAIR, leader nella produzione di periferiche gaming ad alte prestazioni, ha comunicato il lancio della tastiera gaming ottico-meccanica VANGUARD AIR 99 WIRELESS a basso profilo e con fattore di forma del 99%. Dotata di switch ottici CORSAIR OPX a basso profilo, hyper-polling a 8.000 Hz, gestione FlashTap SOCD, tre versatili modalità di connessione e telaio in alluminio, garantisce prestazioni gaming su una base solida e affidabile.

Montaggio a guarnizione di livello superiore, cinque strati di smorzamento del suono e un brillante display LCD integrato rendono VANGUARD AIR 99 WIRELESS una tastiera da gaming di alto livello, ideale anche per l’uso professionale o quotidiano. Una delle nostre tastiere più sottili di sempre, con soli 18 mm di spessore, progettata perfettamente per uno stile moderno ed elegante. Dotata di integrazione Elgato Stream Deck e di tasti SD programmabili, semplifica i flussi di lavoro quotidiani con la pressione di un solo tasto. VANGUARD AIR 99 WIRELESS è una soluzione elegante che soddisfa senza problemi le esigenze gaming offrendo alte prestazioni e ottimizzando la produttività.

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Montaggio a guarnizione di livello superiore, cinque strati di smorzamento del suono e un brillante display LCD integrato rendono VANGUARD AIR 99 WIRELESS una tastiera da gaming di alto livello, ideale anche per l’uso professionale o quotidiano. Una delle nostre tastiere più sottili di sempre, con soli 18 mm di spessore, progettata perfettamente per uno stile moderno ed elegante. Dotata di integrazione Elgato Stream Deck e di tasti SD programmabili, semplifica i flussi di lavoro quotidiani con la pressione di un solo tasto. VANGUARD AIR 99 WIRELESS è una soluzione elegante che soddisfa senza problemi le esigenze gaming offrendo alte prestazioni e ottimizzando la produttività.

Realizzata per chi gioca sul serio

Dotata di caratteristiche e specifiche che la distinguono dalle altre tastiere gaming a basso profilo, VANGUARD AIR 99 WIRELESS è dotata di switch ottici a basso profilo CORSAIR OPX estremamente reattivi. Con una corsa di attuazione di 1,5 mm, questi switch ad alte prestazioni utilizzano la luce infrarossa per rilevare la pressione dei tasti, eliminando i ritardi meccanici dovuti ai debounce e garantendo una reattività quasi istantanea. Gli switch sono arricchiti dalle funzionalità FlashTap SOCD e dall’hyper-polling a 8.000 Hz, sia in modalità via cavo che wireless a 2,4 GHz. Grazie alle tre opzioni di connettività, è possibile connettersi facilmente con SLIPSTREAM WIRELESS v2 a 2,4 GHz, sfruttando la pratica funzionalità Bluetooth o con il cavo USB-A incluso. VANGUARD AIR 99 WIRELESS vanta inoltre un’ampia compatibilità multipiattaforma, che consente ai gamer di approfittare di ottime prestazioni e di avere il controllo completo su PC, Mac, console e altro ancora.

Costruita all’insegna dell’ibrido

Come parte dell’ecosistema Stream Deck, questa tastiera si integra direttamente con l’app Stream Deck di Elgato. Gli utenti possono assegnare comandi ai sei tasti SD programmabili per controllare rapidamente, con un solo tocco, il gioco e le attività quotidiane. Semplifica tutto nel gaming, dalle azioni di routine alle sequenze complesse, con una sola pressione. Imposta i round buy, richiama i clutch stratagem e gestisci l’inventario senza dover navigare nei menu o memorizzare complesse combinazioni di tasti.

Grazie alle profonde integrazioni con le app e gli strumenti più diffusi, i gamer possono ora ottimizzare in modo efficiente il lavoro ibrido o le lezioni online come fanno con i loro giochi preferiti. Con VANGUARD AIR 99 WIRELESS tutto è più semplice: gli utenti possono avviare chiamate Teams, passare al pennello preferito, impostare i livelli del microfono e creare uno sfondo personalizzato senza dover fare Alt+Tab.

Grazie all’efficienza di Virtual Stream Deck, VANGUARD AIR 99 WIRELESS consente agli utenti di creare e personalizzare menu di scelta rapida cliccabili sullo schermo. Gli utenti possono facilmente richiamare questi menu con la pressione di un solo tasto per semplificare il controllo e migliorare l’esperienza di tutte le app preferite e dei giochi più giocati.

Centinaia di plugin e profili personalizzati pronti all’uso su Elgato Marketplace danno ai gamer il pieno controllo del loro intero ecosistema e dei loro titoli preferiti in un’unica piattaforma.

Fantastica nella forma e nella funzionalità

VANGUARD AIR 99 WIRELESS combina prestazioni elevate e funzionalità avanzate con un design sofisticato e moderno. Alloggiata in un elegante telaio in alluminio con un design ultra-sottile e a basso profilo e con uno schermo LCD brillante, rappresenta il complemento perfetto per qualsiasi setup moderno. Il montaggio premium a guarnizione assicura ai tasti pre-lubrificati un’ottima sensazione di digitazione, mentre cinque strati di smorzamento interno rendono il suono dei tasti perfettamente armonioso. Rifinita con resistenti keycap double-shot in PBT, VANGUARD AIR 99 WIRELESS è stata progettata per preservare il look incontaminato e le performance per molti anni.

Disponibilità e prezzi

VANGUARD AIR 99 wireless potrà essere acquistata sullo store online di CORSAIR e tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR.

Per ulteriori informazioni su VANGUARD AIR 99 WIRELESS, visita il link: https://www.corsair.com/vanguard-air-99-wireless