Recensione Mouse Wireless Trust Ferro Hyperscroll

Il Trust Ferro Hyperscroll Multi?Device Wireless Mouse è un mouse pensato per chi lavora molto al PC o naviga frequentemente, cercando comodità e produttività senza spendere cifre elevate. La sua caratteristica più distintiva è la rotella metallica hyperscroll, che permette uno scorrimento rapido e fluido, sia verticale che orizzontale, migliorando l’esperienza su documenti lunghi, fogli di calcolo o pagine web estese. Oltre a questo, offre la possibilità di gestire più dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth e ricevitore USB. Vediamo nel dettaglio materiali, prestazioni, uso quotidiano e la valutazione finale

Materiali e Design

Il Trust Ferro Hyperscroll è costruito principalmente in plastica opaca di buona qualità , resistente e senza parti lucide che si graffiano facilmente. La forma leggermente asimmetrica si adatta alla maggior parte delle mani di taglia media, mentre i tasti principali sono silenziosi e con corsa definita. La rotella in metallo antiscivolo è l’elemento più distintivo, permettendo sia scorrimenti precisi a scatti sia scorrimento libero per lunghe pagine. Sono presenti anche due tasti laterali utili per navigazione web o scorciatoie rapide.

Prestazioni

Il mouse dispone di un sensore ottico con DPI regolabili da 1000 a 3200, sufficienti per un uso quotidiano in ufficio o a casa. La funzione Hyperscroll rende lo scorrimento dei contenuti rapido e fluido, migliorando la produttività su documenti estesi. La gestione di fino a tre dispositivi (due Bluetooth e un ricevitore USB 2,4?GHz) è rapida e senza problemi. Va notato però che il mouse non ha funzioni avanzate come profili programmabili, software dedicato o alte frequenze di polling, quindi non è pensato per gaming competitivo o lavori grafici professionali.

Uso quotidiano

Il Trust Ferro Hyperscroll si presta perfettamente a ufficio e casa , grazie alla lunga autonomia della batteria, fino a 19 mesi con uso medio, e alla facilità di passaggio tra dispositivi. La rotella hyperscroll migliora notevolmente la navigazione tra pagine e documenti lunghi, e i tasti laterali aggiungono comodità nell’uso quotidiano. La forma semplice è confortevole anche per sessioni prolungate, anche se chi cerca un’ergonomia avanzata potrebbe trovarla meno adatta.

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Conclusioni

Il Trust Ferro Hyperscroll è un mouse wireless economico, pratico e funzionale , ideale per lavoro, navigazione web e uso domestico. Si distingue per la rotella hyperscroll, la gestione multi-dispositivo e l’autonomia della batteria. Non è indicato per gaming o utenti che richiedono comfort ergonomico avanzato o software personalizzabile.

Voto finale: 8/10

https://www.trust.com/it/product/25673-ferro-hyperscroll-multi-device-wireless-mouse

Pro

rotella hyperscroll efficace, multi-dispositivo, lunga autonomia, pulsanti silenziosi.