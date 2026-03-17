NVIDIA annuncia DLSS 5 con rendering neurale e grafica più realistica

NVIDIA presenta DLSS 5 alla GDC 2026 con un nuovo sistema di rendering neurale che punta al fotorealismo nei videogiochi. La tecnologia arriverà in autunno e promette immagini più realistiche senza sacrificare la fluidità.

NVIDIA ha svelato DLSS 5 durante la GDC 2026, anticipando un salto deciso nella qualità grafica dei videogiochi. Il lancio è previsto per l’autunno e segna un’evoluzione che va oltre il semplice aumento delle prestazioni.

La nuova versione introduce un sistema di rendering neurale in tempo reale capace di migliorare l’aspetto delle immagini intervenendo su illuminazione e materiali. L’obiettivo è avvicinare la resa visiva a quella del cinema, mantenendo però un’esperienza di gioco fluida.

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La tecnologia DLSS, nata nel 2018, si era fatta conoscere per l’upscaling e per la generazione di frame aggiuntivi tramite intelligenza artificiale. Nel tempo è diventata uno standard, adottato in oltre 750 titoli. Con DLSS 4.5, annunciato al CES, l’IA arrivava già a creare quasi tutti i pixel mostrati sullo schermo.

Con DLSS 5 il passo cambia: il sistema utilizza dati come colore e movimento di ogni fotogramma per costruire scene più ricche e coerenti. Il risultato è una grafica più dettagliata, con effetti di luce e superfici che restano stabili anche durante le sequenze più dinamiche.

Il supporto sarà esteso a numerosi sviluppatori e publisher, tra cui Ubisoft, Bethesda, CAPCOM e Warner Bros. Games. Tra i titoli previsti figurano produzioni come Assassin’s Creed Shadows, Starfield, Hogwarts Legacy e altri giochi di prossima uscita.

DLSS 5 sarà compatibile con il rendering fino a 4K in tempo reale, mantenendo un equilibrio tra qualità visiva e reattività. Una caratteristica centrale per garantire prestazioni elevate anche nelle esperienze più complesse.