Spara all'ex compagna e scappa, arrestato 46enne nel Potentino

A Genzano di Lucania un uomo di 46 anni ha sparato all’ex compagna al culmine di un’aggressione, ferendola a una spalla prima di fuggire. È stato rintracciato poco dopo dai carabinieri.

La violenza si è consumata nella serata di lunedì a Genzano di Lucania, nel Potentino. Un uomo di 46 anni ha esploso un colpo di pistola contro la sua ex compagna, colpendola alla spalla al termine di una lite. Subito dopo ha tentato di far perdere le proprie tracce.

La donna è stata soccorsa rapidamente e portata all’ospedale di Potenza. I medici hanno riscontrato una ferita alla spalla: le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

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I carabinieri, allertati poco dopo l’accaduto, si sono messi sulle tracce dell’uomo. Il 46enne è stato individuato e bloccato in tempi brevi grazie all’intervento dei militari della stazione locale, con il supporto della compagnia di Venosa.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. La Procura di Potenza coordina le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire cosa abbia portato all’aggressione.

Chi subisce violenza o stalking può chiedere aiuto chiamando il numero 1522 o utilizzando i canali di assistenza dedicati, attivi in più lingue.