Baby Gang arrestato a Lecco per armi e rapina

Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, è stato arrestato a Lecco per porto abusivo di armi e rapina durante un’operazione dei carabinieri che coinvolge anche persone a lui vicine.

I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno fermato Zaccaria Mouhib, conosciuto come Baby Gang, nell’ambito di un’indagine su porto abusivo di armi e rapina. Il rapper, 24 anni, è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

L’operazione è scattata martedì 17 marzo 2026 e prevede l’esecuzione di diverse misure cautelari. Oltre al trapper, sono coinvolte altre persone ritenute dagli investigatori legate al suo ambiente. Tra i reati contestati figurano anche episodi di maltrattamenti.

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I dettagli dell’intervento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata alle 11 presso il comando dei carabinieri di Lecco. All’incontro parteciperà anche il procuratore Ezio Domenico Basso, che coordina le indagini.

Non è il primo procedimento giudiziario per l’artista. Lo scorso 4 marzo era stato condannato a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e possesso di una pistola clandestina con matricola cancellata. All’uscita dal tribunale di Milano aveva dichiarato di voler cambiare strada e dedicarsi solo alla musica.