Maltempo al Sud, allerta arancione in tre regioni e scuole chiuse a Catania

Maltempo al Sud con piogge e vento forte per una perturbazione sullo Ionio. A Catania scuole e parchi chiusi per sicurezza mentre tre regioni sono in allerta arancione.

Piogge intense, raffiche di vento e temporali stanno colpendo il Sud Italia nella giornata di martedì 17 marzo. Una perturbazione posizionata a sud della Sicilia continua a influenzare il meteo, mantenendo condizioni instabili soprattutto lungo le aree ioniche.

La Protezione civile ha indicato un livello di allerta arancione per ampie zone della Basilicata, per i settori ionici della Calabria e per la parte nord-orientale della Sicilia. In queste aree sono possibili criticità legate a frane e allagamenti.

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Le precipitazioni, diffuse e a tratti temporalesche, interessano in particolare la Calabria meridionale e si estendono verso la Basilicata. Dalla tarda mattinata i fenomeni si intensificano anche sulla Sicilia orientale, accompagnati da rovesci forti, possibili grandinate e attività elettrica.

Oltre alla pioggia, sono previsti venti sostenuti dai quadranti orientali, con raffiche che possono raggiungere la burrasca soprattutto lungo le coste ioniche di Sicilia e Calabria.

Il quadro di rischio riguarda anche altre regioni: Abruzzo, Molise e Puglia sono in allerta gialla, così come alcune zone meno esposte di Sicilia, Basilicata e Calabria.

A Catania il sindaco Enrico Trantino ha disposto la chiusura delle scuole per l’intera giornata, dopo il bollettino regionale diffuso nelle ore precedenti. Stop anche all’accesso ai parchi cittadini, compreso il Giardino Bellini.

Le autorità locali seguono l’evoluzione della situazione con aggiornamenti continui, mentre la Protezione civile monitora i fenomeni e le possibili criticità sul territorio.