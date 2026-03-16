Albiano Magra, inaugurato il Centro di aggregazione della Croce Rossa dedicato a bambini e anziani

Marcello Lo Presti inaugura ad Albiano Magra il nuovo Centro di aggregazione della Croce Rossa nato per offrire spazi educativi e sociali a bambini e anziani. Alla cerimonia partecipano istituzioni, associazioni e numerosi cittadini.

Ad Albiano Magra la Croce Rossa ha aperto un nuovo spazio destinato alla socialità e alle attività educative. Il Centro di aggregazione polifunzionale, chiamato “Cuorenuovo – Spazio Insieme”, è stato inaugurato dal presidente del comitato locale Marcello Lo Presti davanti a una platea numerosa di cittadini, volontari e rappresentanti delle istituzioni.

La struttura è stata pensata soprattutto per i più piccoli. All’interno ci sono due ampie sale attrezzate per ospitare momenti di gioco, attività ricreative e laboratori creativi. I locali sono progettati per favorire l’incontro tra i bambini e proporre esperienze educative che uniscono divertimento, espressione e socializzazione.

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Il centro, però, non si rivolge soltanto ai più giovani. Tra gli obiettivi dichiarati dalla Croce Rossa c’è anche quello di offrire occasioni di incontro agli anziani del territorio, con attività pensate per contrastare isolamento e solitudine. In questo spazio gli utenti potranno partecipare direttamente alla vita del centro e collaborare con volontari e operatori nell’organizzazione delle iniziative.

Durante la cerimonia Lo Presti ha ricordato che la nuova struttura non nasce per sostituire le realtà associative già attive nel paese, ma per affiancarle. L’intento è ampliare la rete di iniziative sociali promosse dalla Croce Rossa, rivolte a minori, anziani e persone in condizioni di fragilità.

Tra le attività illustrate figurano progetti educativi e ricreativi per bambini dagli 8 ai 13 anni, campi estivi con attività sportive e laboratori di cucina, programmi scolastici come il “Diario della Gentilezza” e iniziative di animazione e clownerie rivolte a pazienti ospedalizzati o ospiti di strutture assistenziali.

I locali del nuovo centro sono stati benedetti dal parroco don Fabio Arduino. Subito dopo è avvenuto il tradizionale taglio del nastro, affidato alla studentessa Alessia Lasorsa dell’istituto comprensivo “Mahatma Gandhi”, autrice del logo scelto per rappresentare il progetto.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Aulla e presidente della Provincia Roberto Valettini, il vice sindaco Cipriani, il sindaco di Podenzana Riccardo Varese e numerosi rappresentanti di associazioni del territorio, tra cui la Pro Loco Viviamo Albiano, la Filarmonica albianese e diverse organizzazioni di volontariato e soccorso.

L’inaugurazione si è conclusa con la presentazione di un nuovo mezzo destinato al trasporto di persone con difficoltà motorie, un Volkswagen Caddy attrezzato per il servizio ai disabili, che andrà ad affiancare le attività di assistenza della Croce Rossa sul territorio.