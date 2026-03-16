Trenta anni di carcere per Nathan Bennett, l'educatore che abusava dei bimbi all'asilo di Bristol

Nathan Bennett trascorrerà i prossimi 30 anni in cella per aver abusato dei piccoli affidati alle sue cure in un asilo di Bristol. La sentenza del giudice William Hart punisce la ferocia di un uomo definito un predatore seriale e pericoloso.

Il tribunale di Bristol ha emesso una sentenza durissima contro Nathan Bennett, l'ex dipendente della Partou King Street Nursery condannato a 30 anni di reclusione. L'uomo, trentenne originario di Corston, è stato ritenuto colpevole di una serie sistematica di violenze e stupri ai danni di neonati e bambini piccoli. La decisione del giudice William Hart chiude un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica britannica per l'efferatezza dei crimini commessi tra le mura di una struttura educativa.

Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni di alcuni genitori e i dubbi sollevati dai colleghi di lavoro. Bennett era già stato inchiodato da prove schiaccianti che documentavano abusi gravi su cinque bambini, ma nel corso del processo sono emerse ulteriori confessioni relative ad altri tredici episodi di molestie. Secondo l'accusa, l'educatore agiva con una premeditazione lucida e costante, sfruttando il suo ruolo per avvicinare le vittime più indifese senza destare sospetti immediati.

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Durante la lettura del verdetto, il magistrato ha descritto l'imputato come un individuo malvagio e un pedofilo incorreggibile, sottolineando la necessità di una pena esemplare per proteggere la comunità. Nonostante le condanne precedenti e i sospetti iniziali, l'uomo era riuscito a mantenere la sua posizione all'interno dell'asilo, un dettaglio che ha scatenato la rabbia delle famiglie coinvolte nella tragica vicenda.

Le testimonianze raccolte delineano un quadro di segnali ignorati per troppo tempo. Una delle madri ha raccontato come certi comportamenti di Bennett risultassero ambigui già mesi prima dell'arresto. La donna ha descritto una vicinanza fisica eccessiva e inappropriata verso i piccoli, lamentando una mancanza di controlli da parte della direzione della struttura. Secondo il suo racconto, l'orrore si consumava quasi alla luce del sole, mascherato da gesti quotidiani che nascondevano le reali intenzioni dell'educatore.