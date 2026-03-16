Zendaya protagonista agli Oscar tra gioielli di lusso e voci sulle nozze con Tom Holland

Zendaya sale sul palco degli Oscar accanto a Robert Pattinson e cattura l’attenzione con gioielli da oltre 150mila euro e un piccolo tatuaggio dedicato a Tom Holland. Intanto tornano le voci su un possibile matrimonio segreto tra i due attori.

Alla 98ª edizione degli Academy Awards Zendaya si prende la scena. L’attrice è salita sul palco insieme a Robert Pattinson per annunciare il premio al miglior regista, poi assegnato a Paul Thomas Anderson. Per la serata ha scelto un abito monospalla marrone firmato Louis Vuitton, ma a catturare davvero lo sguardo sono stati i gioielli.

Zendaya ha indossato orecchini con diamanti per oltre trenta carati e un orologio Rolex Lady-Datejust completamente ricoperto di pietre preziose. Il valore complessivo dei gioielli supera i 170mila dollari, circa 148mila euro. Un dettaglio che ha subito acceso i riflettori sul suo look durante la cerimonia.

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Tra gli elementi più personali del suo stile spicca anche un piccolo tatuaggio con la lettera T, visibile sulle costole. Molti fan lo collegano a Tom Holland, compagno dell’attrice da anni. Il segno discreto ha alimentato ancora una volta la curiosità sulla loro relazione.

Pochi giorni prima Zendaya era già finita al centro dell’attenzione durante gli Essence Black Women in Hollywood Awards. In quell’occasione aveva scelto un abito vintage celebre: lo stesso indossato in passato da Whitney Houston e riproposto anni dopo da Sarah Jessica Parker nel film “Sex and the City”.

In queste settimane l’attrice è impegnata nella promozione del film The Drama, dove recita proprio accanto a Robert Pattinson. La presenza insieme sul palco degli Oscar ha rafforzato l’attenzione attorno al progetto cinematografico.

Nel frattempo circolano nuove indiscrezioni sulla sua vita privata. Law Roach, stylist che segue Zendaya dal 2011, ha dichiarato sul red carpet dei Screen Actors Guild Awards che lei e Tom Holland si sarebbero sposati lontano dai riflettori. «Il matrimonio c’è stato e ve lo siete perso», ha detto ai microfoni di Access Hollywood.

Le speculazioni sulla coppia non sono nuove. Nel 2025 Zendaya aveva già fatto discutere ai Golden Globe quando si era presentata con un anello all’anulare sinistro. I due attori si sono conosciuti nel 2016 sul set di “Spider-Man: Homecoming” e da allora la loro relazione è tra le più seguite a Hollywood.