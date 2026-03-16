Monica Bellucci e Tim Burton vendono la villa extralusso a San Casciano tra vigneti, bosco privato e piscina

Monica Bellucci e Tim Burton hanno venduto la villa acquistata nel 2024 a San Casciano dopo la fine della loro relazione. La proprietà, immersa tra vigneti e uliveti nelle colline toscane, comprende tre edifici e 14 ettari di terreno.

La villa di San Casciano comprata da Monica Bellucci e Tim Burton poco più di un anno fa ha già cambiato proprietario. Dopo la fine della loro relazione, l’attrice italiana e il regista statunitense avrebbero ceduto la tenuta situata nella frazione di Palazzone. Il prezzo della vendita non è stato reso pubblico.

La proprietà non comprendeva una sola abitazione. All’interno del complesso sorgono tre edifici distinti immersi nella campagna toscana. Oltre alla villa principale ci sono una cascina antica e un cottage indipendente, per una superficie abitabile complessiva di circa 1.300 metri quadrati.

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Attorno alle case si estende un terreno di circa 14 ettari. La tenuta include un giardino con piscina, un bosco privato di sei ettari e terreni coltivati. Tra questi figurano un uliveto e due vigneti utilizzati per la produzione di olio e vino.

La vendita arriva dopo la separazione tra Monica Bellucci e Tim Burton, che avevano reso pubblica la loro relazione nel 2022. I due hanno annunciato la fine del rapporto nel settembre 2025, spiegando di aver preso la decisione di comune accordo e mantenendo rapporti cordiali.

La zona di campagna attorno a San Casciano è da tempo scelta da personaggi dello spettacolo e della musica. Negli anni passati hanno acquistato casa nei dintorni anche Sergio Castellitto, Sting, Richard Gere e Andrea Bocelli.