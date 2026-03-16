Scherzi a Parte, le vittime della terza puntata con Max Giusti

Lunedì 16 marzo Max Giusti torna su Canale 5 con Scherzi a Parte. La terza puntata del programma propone nuovi scherzi ai danni di personaggi noti dello spettacolo, dello sport e della televisione.

Scherzi a Parte torna in prima serata su Canale 5 lunedì 16 marzo con il terzo appuntamento della nuova edizione condotta da Max Giusti. Il programma andrà in onda subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna e porterà sullo schermo nuovi scherzi organizzati ai danni di volti noti.

La trasmissione resta fedele alla formula che l’ha resa popolare negli anni. Personaggi famosi vengono coinvolti in situazioni costruite ad arte, ignari della telecamera nascosta. Alla fine dello scherzo arriva la rivelazione, tra sorpresa e risate.

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Tra i protagonisti della puntata ci sarà l’attore comico Massimo Boldi, storico volto del cinema italiano. Con lui anche Rocco Casalino, ex portavoce del Movimento 5 Stelle, che si troverà al centro di uno degli scherzi preparati dalla produzione.

Nel corso della serata saranno coinvolti anche la judoka Laura Maddaloni, l’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi e Marina La Rosa, volto televisivo noto al pubblico. Ognuno di loro sarà protagonista di una situazione studiata per mettere alla prova reazioni e nervi.

Tra le vittime annunciate figura anche Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, chiamato a confrontarsi con uno scherzo costruito appositamente per lui. La puntata alternerà gag, imitazioni e momenti di intrattenimento, mantenendo il ritmo tipico del format.