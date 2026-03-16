Albero cade dentro una classe al liceo Orazio di Roma, paura tra gli studenti

Un albero è crollato nel liceo Orazio di Roma mentre in aula si svolgeva la lezione. Il tronco è entrato da una finestra finendo all’interno della classe. Nessun ferito tra studenti e insegnanti, ma l’episodio riaccende il tema della manutenzione nelle scuole.

Momenti di paura al liceo Orazio di Roma, dove questa mattina un albero è crollato all’interno dell’area scolastica finendo dentro una classe mentre gli studenti stavano seguendo la lezione. Il tronco ha sfondato una finestra dell’aula e si è fermato tra i banchi. Nessuno è rimasto ferito.

L’episodio ha provocato forte preoccupazione tra docenti e ragazzi presenti nell’edificio. La caduta dell’albero è avvenuta all’improvviso e ha interrotto l’attività didattica. Gli studenti che si trovavano nella classe sono stati fatti uscire immediatamente per consentire i controlli di sicurezza.

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Sulla vicenda è intervenuto Massimo Bartolomeo, esponente di Fratelli d’Italia nel Municipio III, che ha parlato di tragedia sfiorata. Secondo il consigliere, la presenza di alberature all’interno o vicino agli edifici scolastici richiede verifiche costanti per evitare situazioni di rischio.

Il rappresentante politico ha chiesto un intervento rapido agli assessori competenti del Municipio e del Comune di Roma, con l’obiettivo di controllare tutte le piante presenti nell’area della scuola e nelle zone circostanti. La richiesta riguarda verifiche e eventuali lavori di messa in sicurezza.

La caduta dell’albero riporta l’attenzione sulla manutenzione del verde negli spazi scolastici. Secondo Bartolomeo, la tutela di studenti, insegnanti e personale deve restare una priorità e richiede controlli regolari sulle alberature presenti nei cortili e nei pressi degli edifici scolastici.