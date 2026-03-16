Teyana Taylor denuncia guardia di sicurezza agli Oscar dopo una spinta

Teyana Taylor contesta una guardia di sicurezza agli Oscar dopo essere stata respinta mentre tentava di salire sul palco con Pam Abdi. La cantante sostiene che l’addetto l’abbia spinta con le mani durante il controllo degli accessi al Dolby Theatre.

Momenti di tensione subito dopo la fine della cerimonia degli Oscar. La cantante e attrice Teyana Taylor si è trovata al centro di un acceso confronto con una guardia di sicurezza all’interno del Dolby Theatre. L’episodio sarebbe avvenuto mentre cercava di raggiungere il palco insieme a Pam Abdi, dirigente di Warner Bros.

Secondo quanto ricostruito da alcune persone presenti, le due stavano tornando verso il palco quando l’addetto alla sicurezza ha cercato di bloccarle sulle scale. L’uomo si sarebbe piazzato davanti a Taylor usando il corpo per impedirle di passare e, nel tentativo di fermarla, avrebbe anche messo le mani su di lei spingendola indietro.

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La reazione della cantante non si è fatta attendere. In un video registrato all’interno del teatro si sente Teyana Taylor protestare con la guardia, accusandola di averle messo le mani addosso e definendo il gesto irrispettoso. Durante lo scambio, l’artista si rivolge anche ad alcune persone vicine sostenendo di essere stata spinta.

La discussione è diventata rapidamente più accesa mentre la sicurezza continuava a controllare l’accesso al palco. A un certo punto l’addetto avrebbe persino chiesto a Taylor di scusarsi durante il confronto, mentre attorno alla scena si formava un piccolo capannello di presenti.