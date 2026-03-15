Varzo, Suv sfonda il guardrail durante la bufera e finisce contro una casa morto Francesco Roncoroni

Francesco Roncoroni è morto dopo che il Suv su cui viaggiava con sei amici è uscito di strada durante una bufera di neve a Varzo. L’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata contro una casa mentre il gruppo rientrava dalle piste di San Domenico.

Un’uscita sulla neve si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo nel Verbano-Cusio-Ossola. Francesco Roncoroni, trentenne originario di Como, ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto lungo la strada provinciale 153, nel territorio di Varzo.

Il giovane era a bordo di un Suv insieme ad altri sei amici, tutti tra i 25 e i 30 anni, rientrati dalle piste di San Domenico. Intorno alle 16.45, in località Gebbo, una fitta nevicata stava colpendo la zona quando il veicolo ha perso aderenza in curva.

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Secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale di Verbania, la Land Rover ha sfondato il guardrail e ha terminato la corsa contro un’abitazione. Roncoroni, seduto sul sedile anteriore accanto al conducente, sarebbe stato colpito dal guardrail divelto nell’impatto.

I soccorsi sono stati complicati dalle condizioni meteo e dalla neve accumulata sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo tra le lamiere per liberare gli occupanti del mezzo e mettere in sicurezza l’area.

Gli altri sei giovani sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Domodossola. Le loro condizioni non risultano gravi secondo le prime informazioni diffuse dai sanitari.

Dai rilievi effettuati sul posto è emerso anche un elemento rilevante per l’inchiesta: nel veicolo viaggiavano sette persone, più di quanto previsto dall’omologazione dell’auto. Il Suv sarà recuperato nelle prossime ore per ulteriori verifiche tecniche.

Il tratto della strada provinciale 153 rimane chiuso dal bivio di Gebbo verso monte. Il guardrail distrutto e la sicurezza della carreggiata rendono impossibile la riapertura immediata mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.