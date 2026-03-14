GionnyScandal racconta il tentato suicidio dopo la morte della nonna. Il cantante ripercorre l’infanzia in orfanotrofio, la perdita dei genitori adottivi e la depressione seguita alla scomparsa della donna che lo aveva cresciuto.

GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri, ha ripercorso alcuni dei momenti più duri della sua vita durante un’intervista televisiva. Il cantante si prepara a entrare nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo su Canale 5, e ha parlato apertamente della sua storia personale.

La sua infanzia è iniziata in un orfanotrofio. Successivamente è stato adottato da una famiglia che lo ha portato a vivere in Lombardia. Quando aveva cinque anni ha perso il padre adottivo, mentre la madre è morta qualche anno dopo, a causa di una malattia e di un infarto.

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Solo durante l’adolescenza, a tredici anni, ha scoperto che quei genitori non erano biologici. Rimasto nuovamente solo, è cresciuto con la nonna Adriana, figura centrale nella sua vita. La donna lo ha cresciuto e sostenuto per anni, diventando il suo punto di riferimento quotidiano.

Nel 2012 la nonna Adriana è morta improvvisamente, proprio nel giorno in cui il cantante pubblicava una nuova canzone. Il decesso è arrivato circa mezz’ora dopo l’uscita del brano. Ruggieri ha raccontato di aver vissuto quel momento come una coincidenza quasi irreale.

Il cantante ha deciso di non partecipare al funerale per non conservare quel ricordo doloroso. Ha però chiesto che un suo cd venisse messo accanto alla nonna nel feretro, così che la sua musica potesse accompagnarla.

Dopo quella perdita è arrivato un periodo molto difficile. Senza la persona che lo aveva cresciuto e senza stabilità economica, l’artista è caduto in una profonda depressione. In quel periodo ha anche tentato di togliersi la vita assumendo tredici boccette di Xanax.

A salvarlo è stato l’arrivo improvviso di un amico che ha bussato alla sua porta proprio in quel momento. Il gesto gli ha impedito di portare a termine il tentativo. Ruggieri ha raccontato di sentirsi ancora oggi in debito con quella persona.

Nel corso degli anni il cantante ha incontrato anche i suoi genitori biologici. L’incontro iniziale è stato emozionante, ma il rapporto non è proseguito come sperava. Per lui la famiglia resta quella che lo ha cresciuto e gli ha dato affetto.