Montegranaro, uomo ucciso durante battuta di caccia alla volpe

Un uomo di 40 anni è morto a Montegranaro dopo essere stato colpito da un fucile durante una battuta di caccia alla volpe. Secondo i presenti si era avvicinato ai cacciatori per protestare contro l’attività nel terreno dove lavorava come custode di animali.

Tragedia nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo. Alle prime ore di sabato 14 marzo un uomo di 40 anni è stato colpito mortalmente da un proiettile partito da un fucile durante una battuta di caccia alla volpe. Il fatto è avvenuto intorno alle 8 del mattino. I soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

La vittima lavorava come custode degli animali in un agriturismo della zona. Secondo i racconti dei presenti si sarebbe avvicinato ai cacciatori per contestare la presenza della battuta di caccia proprio su quel terreno. Da quel momento sarebbe nata una discussione tra l’uomo e il gruppo.

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Durante il diverbio, per motivi ancora da chiarire, è partito il colpo di fucile che ha raggiunto il quarantenne. L’uomo è stato centrato in pieno e si è accasciato a terra. Le circostanze esatte dell’esplosione del proiettile sono ora al centro degli accertamenti.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fermo. In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, poi annullato quando i medici hanno verificato che per la vittima non c’era più nulla da fare.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso cacciatore che ha esploso il colpo, residente a Monte Urano. L’uomo è stato portato dai militari per gli accertamenti e sarà ascoltato per chiarire cosa sia accaduto durante la discussione.

I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti alla battuta di caccia per ricostruire la dinamica. Gli investigatori dovranno stabilire se si sia trattato di uno sparo accidentale partito nel corso del litigio o se vi siano altre responsabilità.