Ryan Hulance raccoglie otto tonnellate di lattine e dona oltre 17mila euro in beneficenza

Ryan Hulance, 13 anni, ha raccolto oltre otto tonnellate di lattine e donato più di 17mila euro in beneficenza grazie al riciclo dell’alluminio. L’iniziativa, partita quasi per gioco nel 2023, si è trasformata in un progetto sostenuto dalla famiglia.

A tredici anni Ryan Hulance ha già trasformato un gesto semplice in un aiuto concreto per chi è in difficoltà. In tre anni ha raccolto più di otto tonnellate di lattine in alluminio, riciclate e convertite in oltre 20mila dollari — circa 17mila euro — destinati interamente a iniziative benefiche.

L’idea è nata nel 2023 quasi per curiosità. Ryan ha iniziato a mettere da parte qualche centinaio di lattine ogni settimana, accumulandole tra il garage e il giardino di casa. Con il tempo la raccolta è cresciuta e la famiglia ha deciso di dargli una mano. I genitori hanno iniziato a schiacciare le lattine, spesso passandoci sopra con l’auto, per ridurre il volume e riempire più facilmente i sacchi preparati dal ragazzo.

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Il valore del riciclo dell’alluminio rende possibile trasformare questo materiale in denaro. Le aziende che acquistano rottami metallici pagano generalmente tra 10 e 50 centesimi per libbra. Solo nell’ultimo anno Ryan è riuscito a raccogliere circa otto tonnellate di lattine, ottenendo circa 7.300 dollari destinati a un’organizzazione che sostiene le donne.

Nonostante l’impegno richieda tempo e fatica, il ragazzo non ha mai pensato di smettere. «A volte penso che potrei passare il tempo a giocare ai videogiochi con i miei amici», ha raccontato. «Ma preferisco continuare, perché mi piace sapere che quello che faccio aiuta famiglie che stanno attraversando momenti difficili».

La storia ha attirato l’attenzione di molte persone e ha portato anche un aiuto concreto. Alla famiglia è stata regalata una macchina industriale capace di frantumare e comprimere le lattine in grandi blocchi di metallo, più facili da trasportare e vendere ai centri di recupero.

Secondo la madre Karima, oggi la raccolta coinvolge circa 200 fornitori abituali che consegnano le lattine. Negli ultimi tre mesi la famiglia è arrivata a riciclare una tonnellata di alluminio al mese. L’obiettivo ora è ampliare la rete e aumentare ancora la quantità di materiale recuperato.