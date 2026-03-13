Alcaraz risponde stizzito a una domanda su Fonseca dopo la semifinale conquistata a Indian Wells

Carlos Alcaraz raggiunge la semifinale a Indian Wells battendo Cameron Norrie, ma in conferenza stampa reagisce con irritazione a una domanda sull’ascesa del giovane Joao Fonseca, reduce da una sfida combattuta contro Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz vola in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver superato nei quarti il britannico Cameron Norrie. Lo spagnolo prosegue così il suo cammino nel torneo californiano e nel prossimo turno affronterà Daniil Medvedev per un posto in finale.

Il momento di tensione è arrivato però lontano dal campo. Durante la conferenza stampa successiva al match, un giornalista ha chiesto ad Alcaraz se fosse preoccupato dalla crescita del giovane brasiliano Joao Fonseca, protagonista negli ottavi contro Jannik Sinner.

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La domanda ha colto di sorpresa il numero uno spagnolo, che ha replicato con tono secco. “Perché dovrei essere preoccupato?”, ha risposto, mostrando un certo fastidio prima di proseguire con una spiegazione più pacata.

Alcaraz ha raccontato di aver visto solo parte della partita tra Fonseca e Jannik Sinner. “Ho guardato qualche scambio, ma non tutta la gara. È chiaro comunque che Joao sta giocando a un livello molto alto”, ha detto.

Il tennista spagnolo ha poi riconosciuto il valore della prestazione del brasiliano. Portare Sinner a due tie break, con il punteggio di 7-6 7-6, secondo Alcaraz dimostra la qualità mostrata in campo. “Quando riesci a mettere in difficoltà un giocatore come lui significa che hai disputato una partita davvero sensazionale”, ha aggiunto.