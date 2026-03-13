Enrica Bonaccorti, a Roma l'ultimo saluto alla conduttrice: camera ardente e funerali alla Chiesa degli Artisti

Enrica Bonaccorti è morta il 12 marzo 2026 a Roma per le complicazioni di un tumore al pancreas. La camera ardente è stata aperta alla clinica Ars Medica nel quartiere Ponte Milvio, dove amici, colleghi e cittadini possono renderle omaggio.

Roma rende omaggio a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì 12 marzo 2026 a 76 anni. La conduttrice e autrice televisiva è morta alla clinica Ars Medica, nel quartiere Ponte Milvio, dove era ricoverata. Dopo una prima giornata riservata ai familiari più stretti, lo spazio per l’ultimo saluto è stato aperto anche al pubblico.

La camera ardente è stata allestita proprio all’interno della clinica, in via Luigi Bodio 58. Oggi, venerdì 13 marzo, l’accesso è consentito fino alle 22. Domani mattina sarà possibile entrare ancora dalle 9 alle 12. Il luogo non è casuale: Bonaccorti viveva da anni in questa zona di Roma, dove molti residenti la conoscevano e la incontravano spesso.

I funerali si terranno sabato 14 marzo alle 15 nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo. La cerimonia dovrebbe richiamare numerosi volti della televisione e dello spettacolo, oltre a tanti spettatori che per anni hanno seguito i suoi programmi.

La notizia della morte ha colpito il mondo della tv. Federica Panicucci l’ha annunciata in diretta televisiva, visibilmente emozionata. Nei messaggi pubblicati online, colleghe come Silvia Toffanin, Mara Venier, Antonella Clerici e Antonella Elia hanno ricordato il suo carattere diretto e il talento con cui ha attraversato decenni di televisione italiana.

Anche le istituzioni hanno espresso cordoglio. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha ricordato la carriera della conduttrice e la sua presenza nel panorama dello spettacolo. In molti hanno citato la lunga esperienza televisiva che l’aveva resa uno dei volti più riconoscibili dei programmi di intrattenimento.

La morte è arrivata dopo mesi difficili. Nell’estate del 2025 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Per lungo tempo aveva scelto di affrontare la malattia in privato, poi aveva deciso di raccontare la sua esperienza in un’intervista al Tg1 lo scorso ottobre.

Negli ultimi mesi si era dedicata alla scrittura della propria autobiografia, un progetto che considerava una nuova sfida personale. Accanto a lei è rimasta sempre la figlia Verdiana, presente fino agli ultimi giorni della malattia.