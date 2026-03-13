Tennis, quattro italiani nella top 20 Atp con Darderi insieme a Sinner, Musetti e Cobolli
Luciano Darderi entra tra i primi 20 del ranking Atp dopo l’eliminazione di Arthur Fils a Indian Wells. Il tennista azzurro raggiunge il miglior risultato della carriera e contribuisce a un primato storico per il tennis italiano.
L’Italia del tennis raggiunge un risultato mai ottenuto prima. Con l’ingresso di Luciano Darderi tra i primi venti giocatori del ranking Atp, diventano quattro gli azzurri stabilmente nelle zone più alte della classifica mondiale.
Il traguardo arriva dopo il torneo di Indian Wells, dove la sconfitta di Arthur Fils ai quarti di finale contro Alexander Zverev ha aperto la strada al salto in classifica del tennista italo-argentino. Dal prossimo aggiornamento della graduatoria, previsto per lunedì 16 marzo, Darderi salirà fino alla posizione numero 18, il punto più alto raggiunto finora nella sua carriera.
Leggi anche: Cobolli, Darderi e Bellucci in campo oggi: orari e diretta TV match ATP degli italiani
Il suo ingresso consolida un momento particolarmente favorevole per il tennis italiano. Nelle prime posizioni del ranking figurano già Jannik Sinner, numero 2 del mondo, e Lorenzo Musetti, attualmente numero 5.
A completare il gruppo c’è anche Flavio Cobolli, che nei giorni scorsi ha centrato il miglior piazzamento personale arrivando al numero 14 della classifica mondiale. Con quattro giocatori contemporaneamente nella top 20, l’Italia stabilisce così un nuovo primato nella storia del movimento azzurro.
Il dato conferma la crescita della nuova generazione di tennisti italiani, sempre più competitivi nei principali tornei internazionali e protagonisti nei grandi appuntamenti del circuito Atp.