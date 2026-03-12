Giuseppe Lucarelli morto a 19 anni dopo un incidente domestico a Giugliano

Giuseppe Lucarelli è morto a 19 anni dopo una profonda ferita alla gola provocata da un incidente domestico. Il giovane era stato soccorso in casa e portato d’urgenza in ospedale a Giugliano, dove i medici hanno tentato un intervento chirurgico per fermare l’emorragia.

Giuseppe Lucarelli, 19 anni, è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a seguito di una grave ferita alla gola. Il giovane era stato portato in condizioni critiche al pronto soccorso di Giugliano nella mattina di lunedì, soccorso dopo un incidente avvenuto all’interno della sua abitazione.

La lesione, molto profonda, avrebbe interessato anche una parte della giugulare provocando una forte emorragia. I sanitari hanno subito stabilizzato il ragazzo e disposto un intervento chirurgico urgente all’ospedale di Villaricca nel tentativo di fermare la perdita di sangue.

Nonostante l’operazione e i giorni trascorsi sotto osservazione, le condizioni del giovane sono rimaste gravissime e alla fine il 19enne non è sopravvissuto. Il decesso è arrivato dopo giorni di ricovero e tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri delle stazioni di Villaricca e Marano. Dai primi accertamenti emerge l’ipotesi di un incidente domestico: secondo una prima ricostruzione il ragazzo potrebbe aver urtato il vetro di una porta all’interno dell’abitazione.

La dinamica esatta resta comunque da chiarire. I militari stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto prima del trasporto d’urgenza in ospedale.