Lucca Collezionando 2026 torna al Polo Fiere con oltre 100 artisti e rarità per collezionisti

Lucca Collezionando torna il 28 e 29 marzo al Polo Fiere con oltre cento artisti e centinaia di espositori. La nona edizione del festival dedicato a fumetto e collezionismo riunisce autori, editori e appassionati tra mostre, incontri e rarità per collezionisti.

Il 28 e 29 marzo il Polo Fiere di Lucca ospita la nona edizione di Lucca Collezionando, il festival dedicato al fumetto e al mondo del collezionismo. La manifestazione, organizzata da Lucca Comics & Games insieme al Comune di Lucca, propone due giornate pensate per appassionati, famiglie e collezionisti.

Il programma unisce fumetto, giochi da tavolo, miniature, figurine, videogiochi arcade e oggetti vintage. Nei padiglioni sarà possibile acquistare tavole originali, numeri rari e pezzi difficili da trovare, ma anche incontrare autori e illustratori per dediche e disegni realizzati dal vivo.

L’edizione 2026 conta oltre 170 espositori, circa venti case editrici e decine di fumetterie e venditori specializzati. Accanto agli stand editoriali trovano spazio anche rivenditori di tavole originali, collezionisti di giocattoli vintage e negozi dedicati ai trading card game.

Tra gli ospiti annunciati figurano molti protagonisti del fumetto italiano e internazionale, tra cui Sergio Gerasi, autore del manifesto della manifestazione, i vignettisti Vauro e Mario Natangelo, il fumettista francese Neyef e autori come Vittorio Giardino, Lola Airaghi, Sergio Algozzino e Marco Rizzo.

Al centro del padiglione torna l’Artist Alley, uno spazio dove i visitatori possono incontrare disegnatori e illustratori per firmacopie, sketch e commissioni. Tra gli artisti presenti anche Riccardo Burchielli, Fabio Celoni, Paolo Mottura, Maurizio Di Vincenzo e Marcello Toninelli.

Numerose le case editrici presenti con novità e ristampe, tra cui Edizioni BD & J-POP Manga, Tunué, Bugs Comics, Edizioni NPE, Allagalla Editore e Segni d’Autore. Tra le nuove partecipazioni figurano anche Gigaciao, ReNoir Comics e Mangasenpai.

Spazio anche alle autoproduzioni nella Self Area, dove quattordici realtà indipendenti presentano fumetti e progetti sperimentali. Tra i gruppi presenti Amianto Comics, PopCorn Project, Ragdoll-Fumetti Scomposti e Spaghetti Publishing, insieme a nuovi collettivi e autori emergenti.

Nel corso del festival vengono consegnati anche diversi riconoscimenti. Il Premio Omino Bufo, dedicato alla memoria di Alfredo Castelli, va a Daw, mentre il premio Ettore Borzacchini viene assegnato all’illustratore Doriano Solinas. Il Premio Buduàr maestro dell’umorismo 2026 è destinato a Eugenio Saint Pierre.

Tra le mostre in programma spicca l’esposizione dedicata a Sergio Gerasi, che ripercorre il suo lavoro tra graphic novel e copertine realizzate per serie popolari. In mostra anche una tavola originale di Guido Crepax accostata alla reinterpretazione del personaggio di Valentina.

Un’altra esposizione è dedicata alle vignette satiriche di Vauro, con una selezione di lavori recenti legati ai temi dell’attualità internazionale. Il percorso permette di osservare da vicino il lavoro del disegnatore e il suo modo di raccontare la politica attraverso la satira.

Il programma include inoltre una mostra celebrativa per i quarant’anni dell’anime I Cavalieri dello Zodiaco, con cel di animazione originali, statue e oggetti da collezione legati alla celebre serie.

Al primo piano del Polo Fiere si trova l’area dedicata al gioco, con più di settanta tavoli dove provare giochi da tavolo, miniature e tornei di carte collezionabili. Tra i titoli presenti Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece e Magic: The Gathering.

Durante il festival non mancano laboratori e incontri dedicati alle scuole. Studenti e insegnanti partecipano ad attività didattiche sul fumetto e a workshop guidati da autori e professionisti del settore.

I biglietti sono disponibili online con promozioni dedicate alle famiglie. L’ingresso è gratuito per i ragazzi nati dal 1° gennaio 2013 e il parcheggio del polo fieristico rimane libero per tutta la durata della manifestazione.