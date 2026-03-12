Bologna, bimba con Hiv mai curata né vaccinata: genitori a processo per maltrattamenti

Una bambina di quasi sei anni è arrivata in ospedale a Bologna con Hiv e infezioni gravi dopo anni senza visite né vaccini. La madre, sieropositiva, avrebbe nascosto la malattia durante la gravidanza e dopo la nascita non sarebbero stati fatti controlli.

Una bambina di quasi sei anni è stata ricoverata a Bologna in condizioni molto gravi dopo essere cresciuta senza assistenza sanitaria. I medici hanno diagnosticato l’Hiv insieme a diverse infezioni legate alla malattia. Per questa vicenda i genitori sono ora imputati per maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto partirebbe dalla gravidanza. La madre, risultata sieropositiva, avrebbe tenuto nascosta la propria condizione. Dopo la nascita della bambina, nel 2017, non sarebbero stati eseguiti gli esami necessari per verificare se il virus fosse stato trasmesso alla neonata.

Per quasi sei anni la minore non sarebbe mai stata seguita da un pediatra. Gli inquirenti sostengono che non abbia ricevuto vaccinazioni né controlli medici periodici. Solo quando la situazione clinica è peggiorata la bambina è stata portata in ospedale.

Al momento del ricovero i medici hanno trovato un quadro sanitario molto compromesso. Oltre all’Hiv erano presenti diverse infezioni opportunistiche, tipiche delle persone con difese immunitarie fortemente ridotte. La piccola è rimasta ricoverata per circa un anno mentre i sanitari cercavano di stabilizzarla e avviare le terapie.

Secondo l’accusa, anche durante il lungo ricovero i genitori avrebbero ostacolato il lavoro dei medici opponendosi alla somministrazione dei farmaci e alle cure previste. Il caso è ora al vaglio del tribunale di Bologna, dove la coppia deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti aggravati.