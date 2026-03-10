Metal Gear Solid Snake Eater supera 2 milioni di copie vendute

Metal Gear Solid Snake Eater ha superato i 2 milioni di copie vendute grazie alle versioni per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il risultato arriva pochi mesi dopo l’uscita e conferma l’interesse dei giocatori per uno dei capitoli più amati della serie.

Il ritorno di Metal Gear Solid Snake Eater ha già tagliato un traguardo significativo. Il gioco ha superato i due milioni di copie distribuite nel mondo tra console e PC, con vendite registrate su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Il titolo ripropone la storia di Naked Snake, destinato a diventare Big Boss, mantenendo struttura narrativa e meccaniche che hanno reso celebre il capitolo originale. La combinazione tra infiltrazione, sopravvivenza e racconto cinematografico continua a conquistare nuovi giocatori e fan storici della saga Metal Gear.

L’edizione attuale sfrutta le tecnologie dell’hardware più recente. Ambienti più dettagliati, illuminazione migliorata e audio tridimensionale rendono l’esperienza più immersiva rispetto alle versioni precedenti. Sono stati introdotti anche diversi interventi sulla qualità della vita, pensati per rendere il gameplay più fluido.

Intanto Konami prepara il prossimo passo per la serie. Con Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, in arrivo il 27 agosto, i giocatori potranno continuare la storia con Metal Gear Solid Peace Walker e arrivare al capitolo conclusivo dedicato a Solid Snake con Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. La raccolta sarà disponibile su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.