Anna Tatangelo, nozze con Giacomo Buttaroni entro l'anno? L'indizio dell'anello

Anna Tatangelo torna al centro del gossip dopo alcune foto con Giacomo Buttaroni e la figlia Beatrice. Un anello mostrato negli scatti e il recente stop al tour alimentano l’ipotesi di un matrimonio entro l’anno.

Le immagini di Anna Tatangelo insieme al compagno Giacomo Buttaroni e alla piccola Beatrice hanno riacceso le voci su possibili fiori d’arancio. Negli scatti la cantante appare serena mentre passeggia con la famiglia e spinge il passeggino della figlia. A catturare l’attenzione, però, è stato soprattutto l’anello che porta al dito, dettaglio che ha subito alimentato le ipotesi di un matrimonio.

L’indiscrezione è stata commentata anche in televisione, dove il direttore di Nuovo Tv Riccardo Signoretti ha parlato apertamente della possibilità che la relazione tra la cantante e Giacomo Buttaroni possa presto trasformarsi in nozze. Secondo lui diversi segnali farebbero pensare a una decisione già presa.

Tra gli elementi citati c’è anche la scelta dell’artista di rinviare il tour. Una decisione che, secondo l’interpretazione del giornalista, sarebbe legata alla volontà di dedicare più tempo alla nuova vita familiare dopo la nascita della figlia Beatrice.

Per ora non esistono conferme ufficiali. Resta il fatto che le fotografie pubblicate dal settimanale mostrano una coppia affiatata e una cantante che negli ultimi mesi ha parlato più volte del valore che attribuisce al matrimonio. L’anello comparso nelle immagini ha fatto il resto, riaccendendo le voci su possibili nozze già entro la fine dell’anno.