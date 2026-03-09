Jessica Alba e Joe Burrow a Las Vegas, le foto insieme alimentano voci ma non c'è nessuna relazione

Jessica Alba è stata accostata al quarterback Joe Burrow dopo alcune foto scattate in un casinò di Las Vegas. Le immagini hanno fatto nascere voci su una possibile relazione, ma le persone presenti alla serata raccontano una versione diversa dei fatti.

Alcune immagini scattate a Las Vegas hanno fatto rapidamente il giro dei social, dando origine a indiscrezioni su una possibile storia tra Jessica Alba e Joe Burrow. I due sono stati fotografati nello stesso casinò durante un evento mondano, circostanza che ha alimentato le speculazioni.

Secondo persone presenti alla serata, l’attrice e il quarterback dei Cincinnati Bengals non erano soli. Facevano parte di un gruppo più ampio di amici che partecipava all’inaugurazione del club privato Zero Bond Vegas, organizzata all’interno del Wynn hotel.

Nelle foto Alba e Burrow risultano seduti a poca distanza l’uno dall’altra, ma chi era presente racconta che tra i due non ci sono stati atteggiamenti intimi né gesti che potessero far pensare a un rapporto sentimentale. L’incontro sarebbe stato semplicemente una coincidenza all’interno della stessa compagnia.

Nel frattempo la vita privata di Jessica Alba sembra seguire un’altra direzione. L’attrice continua infatti a frequentare l’attore Danny Ramirez. Lo stesso Ramirez ha pubblicato su Instagram alcune immagini della loro recente vacanza in Messico, tra cui uno scatto in cui Alba gli bacia la guancia.

Il post, accompagnato dalla didascalia “Mexico mágico”, mostra momenti della loro permanenza nel Paese. Alba ha commentato con un messaggio affettuoso e ha condiviso a sua volta alcune fotografie della stessa vacanza, raccontando sui social la settimana trascorsa nella capitale messicana.

La relazione tra Alba e Danny Ramirez sarebbe iniziata nella primavera del 2025. I due erano stati fotografati mentre si baciavano durante una passeggiata a Regent’s Park, a Londra, episodio che aveva reso pubblica la loro frequentazione.

Diversa la situazione sentimentale di Joe Burrow. Il quarterback è attualmente single dopo la fine della lunga relazione con Olivia Holzmacher, iniziata ai tempi dell’università e conclusa nel 2024.

Negli ultimi mesi anche la vita privata di Alba è cambiata. A febbraio 2025 l’attrice ha chiesto il divorzio dal marito, il produttore cinematografico Cash Warren, dopo quasi diciassette anni di matrimonio. La separazione è stata fissata ufficialmente al 27 dicembre 2024 e attribuita a differenze inconciliabili.

L’ex coppia ha chiesto l’affidamento congiunto, sia legale sia fisico, dei tre figli. Il divorzio è stato finalizzato il mese scorso e, secondo gli accordi economici stabiliti, Alba ha versato all’ex marito circa tre milioni di dollari in due pagamenti.