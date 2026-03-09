Carta docente 2025-2026 attiva dal 9 marzo, bonus da 383 euro esteso anche ai precari

Giuseppe Valditara annuncia l’avvio della Carta del docente 2025-2026 dal 9 marzo. Il bonus per la formazione degli insegnanti vale 383 euro e da quest’anno riguarda anche molti precari con supplenze annuali o fino a fine attività didattiche.

Da lunedì 9 marzo è disponibile la Carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026. Il contributo destinato alla formazione degli insegnanti ammonta a 383 euro e potrà essere utilizzato per acquistare materiali, partecipare a corsi o accedere ad attività culturali legate all’aggiornamento professionale.

La novità principale riguarda l’estensione della misura anche a una parte consistente dei docenti precari. Possono accedere al bonus gli insegnanti con supplenza annuale su posto vacante fino al 31 agosto e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno. Inclusi anche gli educatori che lavorano nei convitti e negli educandati.

Con questo ampliamento la platea supera il milione di beneficiari. Il numero cresce di oltre 200 mila unità rispetto allo scorso anno e aumenta di 253 mila rispetto a quello inizialmente previsto quando la misura era stata introdotta.

Secondo il Ministero dell’Istruzione l’estensione nasce anche per adeguarsi alle decisioni dei tribunali che, a partire dal 2021, avevano indicato la necessità di includere anche i docenti non di ruolo tra i destinatari del bonus.

Sono state ampliate anche le spese consentite. Oltre a libri, riviste, corsi di formazione, biglietti per musei, mostre e spettacoli teatrali, gli insegnanti potranno utilizzare il bonus per acquistare hardware, software e, per la prima volta, servizi di trasporto o strumenti musicali.

Alle risorse della Carta si affianca un finanziamento aggiuntivo di 281 milioni di euro, voluto dal ministro Giuseppe Valditara. I fondi serviranno per la formazione del personale docente e per permettere alle scuole di acquistare tablet, computer, dispositivi digitali, libri e altri strumenti didattici da concedere agli insegnanti in comodato d’uso.

Per ottenere il bonus bisogna accedere alla piattaforma online dedicata alla Carta del docente. L’ingresso al servizio richiede l’autenticazione tramite credenziali Spid oppure carta d’identità elettronica.