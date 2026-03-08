Bambina trova un uncino nell'hamburger della mensa a Campo San Martino, indagini dei carabinieri

A Campo San Martino una bambina ha trovato un piccolo uncino di ferro dentro un hamburger della mensa scolastica. L’episodio è avvenuto alla primaria Marconi durante il pranzo e ha spinto il sindaco a presentare un esposto ai carabinieri.

Un frammento metallico appuntito è stato trovato da un’alunna all’interno di un hamburger servito nella mensa scolastica della primaria Guglielmo Marconi di Campo San Martino, nel Padovano. Il pezzo di ferro, lungo circa un centimetro e piegato a forma di uncino, è stato individuato mentre la bambina stava mangiando durante il pranzo a scuola.

Secondo quanto ricostruito, la studentessa ha sentito qualcosa di duro nel boccone e ha subito rimesso il cibo nel piatto. L’insegnante si è accorta della presenza del frammento metallico e ha avvisato la direzione scolastica e la famiglia. Il reperto è stato poi consegnato all’ufficio di igiene pubblica dell’Ulss 6 Euganea per gli accertamenti.

Sull’episodio si è mosso anche il Comune. Il sindaco Dario Luigi Tardivo ha presentato un esposto ai carabinieri contro ignoti per consentire tutte le verifiche necessarie e chiarire come il pezzo di metallo sia finito nel cibo servito agli alunni. L’amministrazione comunale ha avviato controlli per ricostruire con precisione la catena di preparazione e distribuzione dei pasti.

La scuola coinvolta conta circa 120 alunni e fa parte dell’istituto comprensivo Curtarolo-Campo San Martino, guidato dal dirigente Adriano Breda. Non è la prima volta che emergono episodi simili nello stesso plesso. Nel marzo dell’anno scorso un’altra alunna aveva trovato all’interno di una pagnotta confezionata un frammento di lama di taglierino.

In quel caso la bambina se ne accorse dopo aver addentato il pane. Il pezzo di metallo era sulla superficie e non provocò ferite. All’inizio si pensò potesse trattarsi di una parte staccata da un apparecchio ortodontico della studentessa, ma la verifica successiva escluse questa ipotesi.

Dopo l’ultimo episodio cresce la preoccupazione tra i genitori. La madre della bambina coinvolta racconta che la figlia non vuole più mangiare in mensa e che anche altri alunni da tempo segnalavano problemi con il servizio. La donna chiede la sostituzione del gestore della refezione scolastica.

Il Comitato mensa e il Comitato genitori parlano apertamente di perdita di fiducia nel servizio. Molte famiglie hanno deciso di non far più pranzare i figli a scuola. Alcuni genitori vanno a prenderli all’uscita di metà giornata, altri li riforniscono di pranzo portato da casa.

Negli ultimi giorni nella mensa della primaria Marconi si presentano pochissimi alunni. La maggior parte rientra a casa o consuma il pasto preparato dalla famiglia, una protesta spontanea che proseguirà finché non saranno chiarite le cause dell’accaduto.