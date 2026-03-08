Torino, custode trovato morto nella villa di Marco Lavazza

Ronald Adarlo è stato trovato morto nella villa di Marco Lavazza a Torino, circostanze ancora da chiarire. Il custode e giardiniere della famiglia, 50 anni, lavorava da tempo nella proprietà della zona precollinare.

Il corpo senza vita di Ronald Adarlo, 50 anni, è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 7 marzo all’interno della villa di Marco Lavazza, vicepresidente della storica azienda del caffè. La proprietà si trova nella zona precollinare di Torino. L’uomo lavorava lì come giardiniere e custode.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando è stato trovato il corpo all’interno della proprietà. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di prestare soccorso, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo quanto emerso, Adarlo era da anni al servizio della famiglia. In una nota diffusa dopo il ritrovamento, Marco Lavazza e i suoi familiari hanno parlato di una persona molto vicina alla famiglia, ricordando il legame costruito nel tempo e manifestando vicinanza ai parenti dell’uomo.

I carabinieri hanno avviato subito gli accertamenti all’interno della villa. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte.

Al momento restano aperte due ipotesi: un possibile suicidio oppure un incidente avvenuto mentre l’uomo stava lavorando nella proprietà. Saranno gli esami tecnici e medico-legali a chiarire le cause del decesso.