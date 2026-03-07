Springfield, entra in casa di notte e mangia cereali in cucina: arrestata

A Springfield una donna è stata arrestata dopo essere entrata di notte in una casa e aver mangiato cereali in cucina. A scoprirla è stato il figlio della proprietaria, sceso al piano di sotto per un odore di bruciato e rimasto davanti all’intrusa.

Una vicenda insolita è finita nelle mani della polizia a Springfield, nel Missouri. Una donna è stata arrestata dopo essere entrata in un’abitazione privata e aver iniziato a mangiare cereali nella cucina della famiglia che vive nella casa.

L’episodio è avvenuto nella notte del 3 marzo. A notare qualcosa di strano è stato il figlio della proprietaria: il bambino si è alzato dopo aver sentito un forte odore di bruciato provenire dalla cucina. Scendendo al piano di sotto si è trovato davanti una sconosciuta seduta a mangiare cereali.

Leggi anche: Notte di paura ad Ardea: due giovani sequestrati e rapinati in auto, arrestata una coppia di Aprilia

Il piccolo ha subito avvisato la madre raccontando che in cucina c’era “una strana signora”. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe anche accarezzato uno dei cani di famiglia mentre il forno risultava acceso.

Quando la proprietaria è entrata nella stanza ha affrontato l’intrusa e le ha chiesto di sistemare il disordine lasciato sul pavimento. Poco dopo sono arrivati gli agenti, che hanno trovato latte e cereali Fruity Pebbles sparsi a terra e un forte odore di bruciato nell’ambiente.

La donna, identificata come Teara Joann Smith, è stata fermata con l’accusa di furto con scasso di primo grado. Gli agenti hanno riferito che al momento dell’intervento non indossava pantaloni né scarpe o calzini e teneva una giacca legata attorno alla vita.

Secondo il rapporto della polizia, il suo comportamento appariva confuso. Avrebbe impiegato diversi minuti per comunicare il proprio nome e continuato a ridere e fare commenti senza senso, circostanza che ha fatto sospettare agli agenti l’assunzione di sostanze.

Il giorno seguente, durante l’interrogatorio in carcere, Smith ha fornito la sua versione dei fatti. Ha raccontato di aver visto la casa mentre passeggiava e di aver creduto che si trattasse di una “fiera”.

La donna ha dichiarato di aver bussato e suonato il campanello prima di entrare. Poi avrebbe deciso di prendere del cibo dalla cucina perché aveva fame. Ha anche negato di aver acceso i fornelli, sostenendo che fossero già in funzione quando è arrivata.

Durante il colloquio con gli investigatori ha ammesso di aver consumato marijuana prima dell’episodio. In tribunale si è dichiarata non colpevole rispetto all’accusa di furto con scasso.