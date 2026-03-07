MSI Italia sostiene ThehandYcapped e il videogioco che racconta la disabilità

Silvio Binca lancia ThehandYcapped Game con il supporto di MSI Italia per promuovere inclusione attraverso il gaming. Il progetto arriva con l’apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e punta a raccontare la disabilità con un videogioco competitivo.

In occasione dell’avvio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, MSI Italia ha annunciato il sostegno all’associazione no profit ThehandYcapped, realtà fondata da Silvio Binca. L’iniziativa punta a usare il linguaggio dei videogiochi per diffondere una visione più ampia dell’inclusione e portare il tema della disabilità a un pubblico più vasto.

L’associazione nasce dall’esperienza personale di Binca e sviluppa attività dedicate alla sensibilizzazione sociale. Tra i progetti principali c’è ThehandYcapped Game, un videogioco arcade di corse pensato per essere immediato e accessibile. Il titolo mette in pista protagonisti in sedia a rotelle e trasforma la competizione in uno strumento per raccontare la diversità in modo diretto.

Il gioco propone gare veloci e dinamiche, con un approccio pensato per coinvolgere giocatori di età e livelli diversi. L’idea è mostrare la disabilità fuori dagli schemi abituali, all’interno di un contesto ludico in cui contano abilità, velocità e spirito competitivo. In questo modo il progetto usa il medium videoludico per superare stereotipi e rappresentazioni limitanti.

“Ho cercato un partner capace di credere non solo nella tecnologia ma anche nel valore sociale dell’innovazione”, ha spiegato Silvio Binca, fondatore dell’associazione. Il progetto, ha aggiunto, nasce dalla sua esperienza personale ma non vuole essere un prodotto sulla disabilità: l’obiettivo è offrire un gioco competitivo e divertente aperto a tutti.

Il contributo dell’azienda riguarda soprattutto la comunicazione. MSI Italia promuoverà il progetto attraverso i propri canali digitali e le attività legate al mondo del gaming, aumentando la visibilità dell’iniziativa e delle sue finalità.

Secondo il marketing manager Luca Bonaiti, il videogioco è oggi uno dei linguaggi più diffusi e capaci di raggiungere pubblici diversi. Per l’azienda sostenere l’iniziativa significa rafforzare il legame tra tecnologia e partecipazione sociale, mostrando come il gaming possa diventare anche uno strumento culturale.

L’annuncio della collaborazione coincide con l’apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, scelta che rafforza il messaggio del progetto. Sport, tecnologia e intrattenimento digitale vengono così riuniti attorno allo stesso obiettivo: raccontare la disabilità in modo più realistico e favorire una partecipazione senza barriere.