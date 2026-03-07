Inps aggiorna i modelli Dsu e ricalcola le attestazioni Isee 2026

L’Inps aggiorna le attestazioni Isee 2026 dopo le modifiche della legge di bilancio. L’istituto ha pubblicato i nuovi modelli Dsu e ricalcolato automaticamente le dichiarazioni già presentate dall’inizio dell’anno, includendo nuove prestazioni familiari.

L’Inps ha reso disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessari per il calcolo dell’Isee. L’aggiornamento recepisce le novità previste dalla legge di bilancio 2026 e ha portato al ricalcolo automatico delle attestazioni relative alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

Il nuovo sistema integra l’Isee destinato alle prestazioni familiari e agli strumenti di inclusione. Il parametro viene ora utilizzato per diverse misure di sostegno economico, tra cui l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico e universale per i figli a carico, il bonus asilo nido e il contributo per i nuovi nati.

Con i modelli aggiornati sono cambiate anche le istruzioni di compilazione. I riferimenti fiscali utilizzati per il calcolo sono stati allineati ai dati dell’anno d’imposta 2024 e sono state riviste alcune sezioni dedicate ai nuclei familiari con figli, utili per applicare le maggiorazioni previste nelle prestazioni rivolte alle famiglie.

Per il 2026 è stata introdotta inoltre una regola specifica per il patrimonio immobiliare. Nel calcolo dell’Isee non vengono considerati gli immobili distrutti o dichiarati inagibili in seguito a calamità naturali, una modifica pensata per evitare effetti penalizzanti per le famiglie colpite da eventi di questo tipo.

L’istituto ha spiegato che tutte le attestazioni relative alle Dsu presentate dall’inizio del 2026 sono già state aggiornate automaticamente e integrate con i nuovi parametri previsti per le prestazioni familiari e per le misure di inclusione.