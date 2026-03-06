Squinzano, banconote cadono da un camion della frutta e gli automobilisti si fermano a raccoglierle

Banconote cadute da un camion della frutta hanno invaso la circonvallazione sud di Squinzano dopo la probabile apertura accidentale di un carico. Gli automobilisti hanno accostato e raccolto i soldi sparsi sull’asfalto mentre il mezzo proseguiva ignaro.

Una pioggia di banconote ha sorpreso chi viaggiava ieri mattina sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce. Intorno alle 11, da un camion carico di frutta in marcia sono caduti numerosi biglietti da cinque euro che si sono sparsi sulla carreggiata e ai lati della strada.

Gli automobilisti che transitavano in quel momento hanno visto i soldi volare sull’asfalto. In pochi secondi diversi conducenti hanno rallentato e accostato per capire cosa stesse succedendo, trovandosi davanti a una scena insolita: decine e decine di banconote trascinate dal vento lungo la strada.

Alcuni sono scesi dalle auto e hanno iniziato a raccogliere il denaro sparso. Altri sono rimasti a bordo a osservare. Per qualche minuto la circonvallazione sud si è trasformata in un via vai di persone tra veicoli fermi e banconote recuperate dall’asfalto.

Il camion da cui sarebbero caduti i soldi ha proseguito la marcia senza fermarsi. Non è chiaro se il conducente si sia accorto della perdita durante il tragitto o se il denaro facesse parte del carico trasportato.

Sull’episodio potrebbero essere svolti accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire la provenienza delle banconote finite sulla strada.