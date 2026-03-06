Asparagi e kiwi alleati della longevità secondo il dietologo Ciro Vestita

Ciro Vestita spiega che alcuni alimenti come asparagi e kiwi aiutano a proteggere cervello e intestino. Il dietologo ha indicato anche erbe benefiche e abitudini quotidiane che possono favorire una vita più lunga e in salute.

Alcuni cibi comuni possono sostenere il benessere dell’organismo e contribuire a rallentare l’invecchiamento. A parlarne è stato il dietologo Ciro Vestita, intervenuto in collegamento durante la trasmissione televisiva “La volta buona”, dove ha illustrato alcune scelte alimentari utili per mantenere corpo e mente in buona forma.

Tra gli alimenti citati dal medico figurano gli asparagi. Secondo Vestita favoriscono una migliore ossigenazione del cervello e possono stimolare l’attività mentale. Inoltre avrebbero un effetto utile nel ridurre l’ansia, fattore che secondo il dietologo accelera i processi di invecchiamento. Appartenenti alla stessa famiglia dell’aglio ma privi degli effetti sull’alito, gli asparagi aiuterebbero anche a rendere il sangue più fluido, riducendo il rischio di problemi vascolari.

Tra le piante considerate benefiche il medico ha ricordato il Ginkgo biloba, spesso utilizzato per sostenere le funzioni cerebrali. Nella dieta quotidiana trova spazio anche la frutta di stagione. In particolare il kiwi, che contiene una quantità di vitamina C superiore a quella del limone, è ricco di minerali, favorisce il senso di sazietà e può aiutare a contrastare la stitichezza.

Vestita ha poi richiamato l’attenzione su un altro elemento della vita quotidiana che non riguarda direttamente l’alimentazione. Vivere con un animale domestico, come un cane, può contribuire a mantenere più stabile la pressione arteriosa e migliorare la qualità della vita grazie alla compagnia e al legame affettivo che si crea.

Nel corso della stessa puntata è intervenuta anche Gianna Pratesi, che si avvicina ai 106 anni ed è stata invitata al Festival di Sanremo 2026. La donna ha raccontato le sue abitudini alimentari: al mattino non rinuncia al cappuccino con biscotti, mentre a pranzo preferisce piatti semplici come brodo, pasta con sugo locale e carne o pollo come secondo.

Durante la giornata beve tre caffè con tre cucchiaini e mezzo di zucchero. In passato gestiva una gelateria e, con ironia, ha indicato nel gelato uno dei suoi piccoli segreti di lunga vita, ricordando anche un ingrediente che considera speciale: il burro.