Emma Watson bacia Gonzalo Hevia Baillères in aeroporto in Messico

Emma Watson è stata fotografata mentre bacia il nuovo compagno Gonzalo Hevia Baillères in un aeroporto messicano. Le immagini, scattate durante la partenza della coppia, mostrano l’attrice sorridente accanto all’imprenditore miliardario.

Emma Watson ha ufficializzato la relazione con l’imprenditore messicano Gonzalo Hevia Baillères. I due sono stati fotografati in un aeroporto in Messico mentre si scambiano un bacio appassionato prima della partenza. Nelle immagini l’attrice appare serena e vestita in modo informale, mentre lui indossa giacca blu, maglietta bianca e occhiali da sole.

La coppia non era del tutto nuova agli sguardi del pubblico. Già nel dicembre 2025 i due erano stati notati insieme a Courchevel, rinomata località sciistica delle Alpi francesi frequentata da celebrità e imprenditori. Poco dopo sono stati visti anche a Punta Mita, elegante meta turistica sulla costa pacifica del Messico.

Il nuovo compagno dell’attrice, Gonzalo Hevia Baillères, appartiene a una delle famiglie più facoltose del Paese. È il fondatore della società di investimenti HBeyond e in passato ha guidato aziende attive nei settori dell’intelligenza artificiale e della logistica tecnologica.

In precedenza l’uomo d’affari aveva avuto una relazione con la cantante Belinda. Watson, invece, negli ultimi anni era stata legata all’imprenditore Brandon Green. Le foto scattate in aeroporto sembrano ora confermare che il rapporto tra l’attrice e Baillères è diventato ufficiale.