Rosalía e l'amore senza etichette tra libertà personale e carriera musicale

Rosalía racconta la sua idea di amore e libertà. La cantante spagnola spiega perché il suo uomo ideale sarebbe gay e riflette sulle difficoltà di conciliare relazioni sentimentali e una carriera musicale che assorbe gran parte della sua vita.

Per Rosalía l’idea di partner ideale non ha nulla a che vedere con l’aspetto fisico. La popstar catalana ha spiegato che, se dovesse immaginare l’uomo perfetto, lo vorrebbe gay. Una risposta che racconta il suo modo di vedere l’attrazione e i rapporti tra le persone, lontano da categorie rigide.

Intervistata dalla scrittrice Marianna Enríquez, la cantante ha detto di trovare curioso il bisogno di separare l’attrazione tra uomini e donne. Secondo lei, ciò che conta davvero è la qualità che colpisce in una persona, quella caratteristica capace di attirare l’attenzione prima di qualsiasi definizione.

Nel passato recente l’artista ha avuto anche una relazione con Hunter Schafer, attrice conosciuta per la serie “Euphoria”. La storia, iniziata nel 2019, è durata poco tempo ma tra le due è rimasto un rapporto molto stretto. In un’intervista rilasciata nel 2024, Schafer ha raccontato che l’amicizia non si è mai interrotta e che Rosalía è ormai parte della sua famiglia.

Negli ultimi anni la cantante spagnola è diventata una figura centrale della musica internazionale, collaborando con artisti come Billie Eilish e Bad Bunny. Nonostante la fama globale, ha sempre evitato di definire la propria identità sentimentale con etichette precise, preferendo parlare di libertà come guida delle sue scelte.

La questione più complicata, per lei, resta trovare un equilibrio tra sentimenti e carriera. Rosalía ha raccontato che il lavoro nella musica richiede un’energia enorme e un coinvolgimento totale, tanto da averla portata a chiedersi per molto tempo se fosse possibile costruire una relazione stabile senza rinunciare ai propri sogni.

Con il tempo è arrivata a una convinzione chiara. Per la cantante, sia nella musica sia nella vita privata, l’unica strada è vivere ogni scelta con dedizione. Quando decide di amare qualcuno, vuole farlo senza riserve, perché per lei l’impegno rappresenta la forma più alta di un rapporto.