Uomini e Donne anticipazioni 9-13 marzo tra scontri su Gemma e tensioni nel Trono Classico

Gemma Galgani finisce ancora nel mirino a Uomini e Donne dopo un nuovo confronto in studio nato dalle critiche di Tina Cipollari. Nelle puntate dal 9 al 13 marzo tensioni nel Trono Over e un bacio nel Trono Classico che cambia gli equilibri.

Le nuove puntate di Uomini e Donne in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo portano in studio discussioni accese e diversi colpi di scena. Il programma condotto da Maria De Filippi alterna i momenti turbolenti del Trono Over alle dinamiche sempre più delicate del Trono Classico, dove esterne e confronti spingono i protagonisti a prendere decisioni importanti.

La settimana si apre con il racconto di Gemma Galgani, che aggiorna lo studio sulla conoscenza iniziata con un nuovo cavaliere. Il dialogo però prende subito una piega tesa. Tina Cipollari interviene criticando il comportamento della dama torinese e sostenendo che stia ripetendo schemi già visti. Alla discussione partecipa anche Gianni Sperti, mentre Maria De Filippi prova a mantenere l’ordine tra i protagonisti.

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 16 Aprile 2024 su Canale 5: Trono Classico e Over

Il giorno successivo torna al centro della scena la vicenda che coinvolge Mario e Cinzia. In studio emergono nuovi particolari sulla loro frequentazione e gli opinionisti insistono sull’ipotesi che i due possano essersi accordati fuori dal programma. Il confronto diventa acceso e uno dei due arriva a mettere in dubbio la propria permanenza nel parterre.

A metà settimana l’attenzione si sposta sul Trono Classico. Vengono mostrate nuove esterne che modificano gli equilibri tra tronisti e corteggiatori. Una di queste termina con un bacio inatteso che scatena la reazione di un’altra pretendente. Il clima in studio si surriscalda e il tronista è costretto a chiarire le sue intenzioni davanti a tutti.

Le tensioni proseguono anche nella puntata successiva. Le corteggiatrici chiedono spiegazioni più precise sulle scelte del tronista, mentre Tina e Gianni intervengono più volte nel dibattito. Le opinioni contrastanti rendono il confronto ancora più acceso e mettono alla prova i rapporti tra i protagonisti.

Nel finale di settimana il focus torna sul Trono Over. Alcune frequentazioni arrivano a un punto di svolta e una conoscenza si interrompe dopo un confronto diretto al centro dello studio. Gemma tenta ancora una volta di rimettersi in gioco, ma le osservazioni degli opinionisti riaccendono la polemica.