Montefiore dell'Aso, Daniele Barlocci trovato morto in casa a 32 anni

Un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è Daniele Barlocci, operaio e padre di un bambino. A fare la scoperta è stata la compagna, rientrata nel pomeriggio e trovata la porta di casa aperta con l’uomo riverso a terra.

La donna ha immediatamente chiesto aiuto. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il trentaduenne. Ogni manovra però si è rivelata inutile e i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la cui caserma si trova a poca distanza dall’abitazione. I militari hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla scoperta.

Le prime verifiche escluderebbero segni di violenza. Saranno gli esami sanitari a stabilire con precisione le cause della morte del giovane operaio.

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro marchigiano. Barlocci era conosciuto in paese anche perché la sua famiglia gestisce un bar nel borgo. La comunità si è stretta attorno ai parenti, colpiti da una perdita improvvisa.