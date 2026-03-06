Furti di farmaci salvavita nella farmacia dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, 4 indagati e 24 denunciati

Dipendenti della farmacia ospedaliera dell’Ulss 2 Marca Trevigiana sono accusati di aver sottratto farmaci salvavita destinati ai reparti. Le indagini dei Nas hanno ricostruito un sistema di furti e rivendita illegale che coinvolge diverse persone.

