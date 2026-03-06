Furti di farmaci salvavita nella farmacia dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, 4 indagati e 24 denunciati
Dipendenti della farmacia ospedaliera dell’Ulss 2 Marca Trevigiana sono accusati di aver sottratto farmaci salvavita destinati ai reparti. Le indagini dei Nas hanno ricostruito un sistema di furti e rivendita illegale che coinvolge diverse persone.
Un’indagine dei carabinieri del Nas di Treviso ha portato alla scoperta di un giro di furti all’interno della farmacia ospedaliera dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Secondo gli investigatori, alcuni dipendenti avrebbero sottratto medicinali costosi destinati ai reparti, compresi farmaci salvavita, per poi immetterli in circuiti illegali di vendita.
Il sistema sarebbe partito dall’interno del presidio sanitario. Una dipendente incaricata della preparazione dei pacchi avrebbe prelevato i medicinali destinati alla distribuzione interna, contando sull’aiuto di due colleghi che lavoravano nella stessa struttura. I farmaci, una volta sottratti, venivano fatti uscire dal circuito ospedaliero e destinati al mercato illecito.
Gli accertamenti hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone: tre dipendenti dell’azienda sanitaria e un autotrasportatore impiegato in una società di logistica. Per altri 24 soggetti è scattata la denuncia, anche per l’uso improprio del badge aziendale utilizzato per attestare falsamente la presenza sul posto di lavoro.
Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, i militari hanno recuperato un consistente quantitativo di medicinali. I prodotti sequestrati, tutti riconducibili all’azienda sanitaria trevigiana, comprendono anche farmaci salvavita che sul mercato clandestino garantiscono guadagni molto elevati.