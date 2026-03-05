Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si lasciano dopo 14 mesi

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono lasciati dopo circa 14 mesi di relazione. A rendere pubblica la rottura è stato lo chef con un messaggio sui social, accompagnato da una foto della coppia e parole di affetto per la conduttrice.

È finita la relazione tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino. Dopo poco più di un anno insieme, la conduttrice televisiva e lo chef hanno deciso di prendere strade diverse. La notizia è emersa sui social, dove è stato lo stesso Iaccarino a comunicare la fine della storia.

Lo chef ha condiviso su Instagram una fotografia che li ritrae insieme, accompagnandola con un messaggio rivolto all’ex compagna. Nel post ha ringraziato Isoardi per i mesi trascorsi fianco a fianco, ricordando il tempo condiviso e il percorso fatto insieme durante la relazione.

Nel suo messaggio, Ernesto Iaccarino ha parlato dei 14 mesi vissuti accanto alla conduttrice, raccontando di un periodo in cui entrambi si sono confrontati e sostenuti a vicenda. Ha scritto che, nonostante la fine dell’amore, l’esperienza vissuta li ha fatti crescere e cambiare.

Da parte di Isoardi, almeno per ora, non sono arrivati commenti pubblici sulla separazione. La presentatrice non ha replicato al post dello chef né ha pubblicato messaggi legati alla fine della relazione.

La loro storia era iniziata tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025. I due si erano incontrati in Costiera Sorrentina, luogo legato anche all’attività della famiglia Iaccarino. Fin dall’inizio la coppia aveva scelto di mantenere un profilo discreto, evitando di esporsi troppo.

Nel corso dei mesi erano circolate poche immagini insieme, per lo più scatti rubati dai paparazzi. Isoardi ha sempre preferito tenere separata la vita privata dal lavoro, atteggiamento già adottato in passato durante la sua relazione con Matteo Salvini.

Solo qualche tempo fa la conduttrice aveva parlato del rapporto con lo chef in un’intervista al settimanale Gente. In quell’occasione aveva raccontato di vivere una relazione serena, fondata su rispetto reciproco e confronto quotidiano.