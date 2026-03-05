Israele intensifica i raid in Iran, nuovi bombardamenti su Teheran. Operazione prevista ancora per settimane

Israele ha colpito ancora l’Iran con una nuova serie di raid aerei su Teheran e dintorni. L’offensiva, avviata nei giorni scorsi contro strutture militari del regime, secondo i vertici israeliani proseguirà almeno per un’altra settimana.

Una nuova ondata di bombardamenti ha colpito l’Iran nella giornata di giovedì 5 marzo. Gli aerei di Israele hanno preso di mira diverse strutture legate al regime nella capitale Teheran e nelle aree circostanti. Le autorità iraniane hanno segnalato forti esplosioni soprattutto nella parte occidentale della città e nelle zone periferiche, oltre che nella vicina Karaj.

L’offensiva rientra nell’operazione militare avviata dallo Stato ebraico contro obiettivi iraniani. Secondo quanto riferito dai vertici delle forze armate israeliane, le operazioni non si fermeranno a breve e potrebbero proseguire ancora per una o due settimane. In questo periodo sarebbero già stati individuati migliaia di bersagli ritenuti legati all’apparato militare del regime.

Dall’inizio degli attacchi, avvenuto nei giorni scorsi, l’aviazione israeliana avrebbe sganciato oltre 5mila bombe sul territorio iraniano. L’obiettivo dichiarato è colpire infrastrutture strategiche e installazioni militari per indebolire la struttura operativa delle forze di Teheran.

Il comandante della base aerea di Ramat David, identificato con l’iniziale ebraica Aleph, ha riferito che nei primi quattro giorni di bombardamenti sarebbero morti migliaia di soldati iraniani. Le operazioni proseguono mentre nella capitale e nelle città vicine resta alta la tensione per nuovi possibili raid.